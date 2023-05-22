Кордоба: «Ивич идеально доносит информацию до футболистов»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о выступлениях команды при сербском тренере Владимире Ивиче, который возглавил команду минувшей зимой.

По словам колумбийца, подход Ивича сильно отличается от методов предыдущих наставников. Кордоба отметил, что философия серба — это единство всей команды, поэтому отдельных требований к каждому игроку он не предъявляет.

«Его подход и стиль работы сильно отличаются от предыдущих тренеров. Все игроки на сто процентов понимают, что хочет от нас Ивич — отсюда и такой результат. Тренер идеально доносит информацию до футболистов», — цитирует Кордобу Sport24.

После 28 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Кроме того, «быки» вышли в Суперфинал Кубка России, где сыграют с ЦСКА.