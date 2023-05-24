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Агент: «Эджуке готов вернуться в ЦСКА»

24 Мая 2023 • 12:11 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Атта Анеке, агент нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке, выступающего сейчас на правах аренды за «Герту», высказался о будущем своего клиента.

Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что 25-летний нигериец вряд ли вернётся в ЦСКА по окончании нынешнего сезона. Агент же не стал исключать такой вариант развития событий.

«Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты», — приводит слова Анеке Metaratings.

В текущем сезоне Эджуке провёл за «Герту» 21 матч и отметился тремя результативными передачами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает нигерийского вингера в 7,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Герта Чидера Эджуке
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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