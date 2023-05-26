Масалитин: «У ЦСКА остаются три финала»

Бывший голеадор московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что ЦСКА предстоит очень непростая концовка сезона. Помимо двух важных матчей в российском чемпионате, армейцам предстоит также сыграть финал Кубка России. Масалитин не сомневается в том, что армейцам придется туго во всех оставшихся играх.

- ЦСКА надо побеждать, если они хотят выиграть серебро. Финал состоит из одной игры, в которой надо побеждать. У ЦСКА сейчас остается три финала, два из которых в чемпионате России, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Уже в субботу ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в рамках двадцать девятого тура РПЛ.