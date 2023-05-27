«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА, завтра «Спартак» может подвинуть «армейцев» со второго места

«Краснодар» и ЦСКА схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 27 мая на стадионе «Краснодар».

Репетицию суперфинала Кубка России устроили «Краснодар» и ЦСКА, которым скоро бороться за трофей. Матч же РПЛ «быков» по турнирной ситуации особо не интересовал, поэтому Ивич позволил себе небольшие эксперименты, а вот ЦСКА борется за второе место и ему некогда играться с составом. На поле вышла стандартная группа атаки: Чалов, Заболотный, Медина, Гайич, Обляков.

«Армейцы» начали активно, забрали мяч, территорию, но голевые моменты получались только у их ворот. Ленини из глубины выпилил шикарный пас, на мяч вырвался Ионов, умудрился дважды закрутить Мойзеса и опасно пробить в ближний угол. Акинфеев сыграл надёжно. И опять ЦСКА стал атаковать, точнее, ошибаться в позиционных наступлениях, и опять получил моментище у своих ворот.

Олусегун слева ускорился и прострелил мимо Дивеева во вратарскую, где Мозес опередил Виллиана Рошу и с трёх метров зарядил в штангу. Рикошет, отскок и накрывает мяч Акинфеев. Повезло ЦСКА не пропустить, а к концу тайма Фёдор Чалов наконец сделал обостряющее действие. Принял мяч чуть левее дуги штрафной площади, качнул защитника «Краснодара» и обводящим ударом попытался уложить в дальний угол. Немного не попал.

«Быки» и дальше атаковали опаснее, но растеряли своё преимущество на исходе часа игры. Вячеслав Литвинов выбил мяч у Чалова, ринулся дальше и прямой ногой влетел в Зделара. Арбитр находился рядом, моментально показав нарушителю красную карточку. Тут же ещё один фол совершил Рамирес, схвативший Облякова за шею. Мойзес получил отличную точку, но с 20 метров пробил выше ворот.

Наконец толком вступил в игру Агкацев, когда Заболотный замкнул кросс Медины от угла поля. Антон пробил в упор, но позиции голкипера и Станислав справился. ЦСКА атаковал, давил, но остроты гостям этим вечером катастрофически не хватало. Заболотный головой скинул на Чалов, тот головой же пробил, но Агкацев и тут выручил. А на последних секундах голкипер ещё парировал плотный дальний удар Дивеева, зарядившего под перекладину.

Так и не случилось голов тёплым краснодарским вечером, ЦСКА потерял очки и дал «Спартаку» прекрасный шанс вырваться на второе место.