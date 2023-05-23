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Чанов – о Помазуне: «Ему просто необходимо продолжать играть в таком возрасте»

23 Мая 2023 • 19:36 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов дал совет молодому голкиперу «Урала» и армейцев Москвы Илье Помазуну.

Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА и является клубным воспитанником, однако последние два сезона 26-летний вратарь проводит в екатеринбургском «Урале» - там у него незыблемый статус основного голкипера. Что будет, если он решит вернуться в родной клуб при играющей легенде клуба Игоре Акинфееве – большая загадка.

«Хочу сказать главное – Помазуну просто необходимо играть в таком возрасте, нельзя садиться на скамейку. Он полностью сформированный, неплохой вратарь. Может, клубы продлят ещё на год аренду», - цитирует Чанова «РБ Спорт».

Что касается статистики, то в текущем сезоне на счету Помазуна 37 матчей в РПЛ и Кубке России, в них он пропустил 55 голов, в шести играх отстоял на воротах без пропущенных мячей.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Илья Помазун Вячеслав Чанов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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