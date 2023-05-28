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Гладилин сравнил Агкацева и Сафонова

28 Мая 2023 • 15:35 Комментировать
Краснодар
0:0
ЦСКА Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о вратарской линии «Краснодара». Напомним, 21-летний Станислав Агкацев стал лучшим игроком матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Не согласен, что Агкацев увереннее Сафонова. Матвей уже опытный вратарь, у него есть мастерство. Да, Агкацев сыграл в одном матче хорошо, но как дальше все пойдет, зависит только от Станислава», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Специалист считает, что Агкацев — голкипер, имеющий хорошую реакцию, но пока слишком рано сравнивать его с первым номером «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

В текущем сезоне Агкацев провел 7 матчей за основную команду и 4 раза сыграл «на ноль». На счету 24-летнего Сафонова 35 игр во всех турнирах и 11 «сухих» встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Гладилин Матвей Сафонов Станислав Агкацев
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