Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев, Мойзес и Джикия — номинанты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ

25 Мая 2023 • 16:06 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 3.30 X 3.65 2 2.10
27.05 19:00

Футболисты «Спартака» Даниил Денисов и Георгий Джикия номинированы на премию «Защитник сезона» по версии Winline. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного клуба.

Помимо двух представителей «Спартака», в голосование за звание лучшего защитника сезона попали Дуглас Сантос, Родригао (оба — «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все — ЦСКА), а также Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов») и Мирослав Богосавац («Ахмат»).

Чемпионом России в сезоне-2022/23 стал санкт-петербургский «Зенит», но за медали борьба активно продолжается. После 28 туров на второй строчке располагается ЦСКА, набрав 54 очка. Третий — «Спартак» (53 очка), а совсем рядом находятся «Ростов» (50) и «Ахмат» (49).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Георгий Джикия Максим Осипенко Ахмат Наир Тикнизян Игорь Дивеев Дуглас Сантос Мирослав Богосавац Виллиан Роша Даниил Денисов Александр Сильянов Родригао Гленн Бейл Мойзес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
16:38 · Россия. Премьер-лига
РФС провёл жеребьёвку стыковых игр за места в РПЛ
16:36 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: Смолов пихает так, что становится обидно, но тренироваться с ним — одно удовольствие
16:29 · Россия. Премьер-лига
Соболев не тренировался со «Спартаком» в четверг
16:25 · Россия. Премьер-лига
Магкеев был успешно прооперирован
16:25 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Если у Вендела будет желание играть в европейском клубе, «Зенит» не станет препятствовать»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин грубо высказался о юбилейном сезоне «Динамо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал имена главных талантов, которые покинули «Крылья Советов»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Дивеев, Мойзес и Джикия — номинанты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ
15:49 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Вендел и Малком никуда не денутся, никто не даст им тех денег, которые есть в «Зените»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о Соболеве: «Мне казалось, что дисквалификация будет гораздо больше»
15:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сообщил об операции Родригао
15:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Слышал, что к Сперцяну есть интерес со стороны европейских клубов»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Сутормин ответил на вопрос, кто в «Зените» сильнее всех напился во время празднования
14:36 · Россия. Первая лига
Игрок «Балтики» Казаев: «У меня ещё год контракта, но, если захотят убрать, это будет мало что значить»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Хаджикадунича: «Моя работа – сделать всё, чтобы игроку было хорошо» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем