Дивеев, Мойзес и Джикия — номинанты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ

Футболисты «Спартака» Даниил Денисов и Георгий Джикия номинированы на премию «Защитник сезона» по версии Winline. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного клуба.

Помимо двух представителей «Спартака», в голосование за звание лучшего защитника сезона попали Дуглас Сантос, Родригао (оба — «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все — ЦСКА), а также Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов») и Мирослав Богосавац («Ахмат»).

Чемпионом России в сезоне-2022/23 стал санкт-петербургский «Зенит», но за медали борьба активно продолжается. После 28 туров на второй строчке располагается ЦСКА, набрав 54 очка. Третий — «Спартак» (53 очка), а совсем рядом находятся «Ростов» (50) и «Ахмат» (49).