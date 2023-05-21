Кокшаров стал самым молодым автором гола «Краснодара» в Премьер-лиге

Форвард «Краснодара» Александр Кокшаров на 33-й минуте первого тайма поразил ворота «Ростова», сделав счёт разгромным – 3:0.

Как сообщает Opta Sports, теперь этот молодой нападающий – самый молодой автор гола в истории «Краснодара» в элитном российском дивизионе. Он забил дончанам в возрасте 18 лет и 152-х дней.

Таким образом, Кокшаров обходит другого знаменитого воспитанника академии «Краснодара» Ивана Игнатьева. В 2017 году он забивал за «быков» в возрасте 18 лет и 216 дней.

Следить за ходом событий второго тайма в игре «Краснодара» и «Ростова» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.ru.