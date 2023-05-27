«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 29-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - ЦСКА Москва
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Протокол игры
Агкацев Станислав•Петров Сергей•Литвинов Вячеслав•Арутюнян Георгий•Рамирес Кристиан•Батчи Жоау•Сперцян Эдуард•Ленини Пина• 13'Ионов Алексей•Кобнан Мозес•Олусегун Олакунле
Акинфеев Игорь•Виллиан Роша•Дивеев Игорь•Мойзес•Гайич Милан III•Зделар Саша•Мендес Виктор•Медина Хесус•Обляков Иван•Заболотный Антон•Чалов Фёдор
27 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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