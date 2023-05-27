Ловчев поделился прогнозом на матч «Краснодар» - ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался в преддверии матча 29-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - ЦСКА.

«Как закончится эта игра? ЦСКА сильнее по подбору игроков и поражение в дерби от «Спартака» (1:2) никак не повлияет на «армейцев». Думаю, они победят в гостях – 2:1», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

После 28 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 54 очка. «Быки» располагаются на шестой строчке, набрав 46 баллов.

Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 27 мая. Начало матча запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.