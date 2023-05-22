Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал, почему пропустил игру с «Ростовом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после матча 28-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0) рассказал, почему провёл прошедшую встречу на скамейке запасных.

Футболист предположил, что пропуск игры связан с тем, что тренерский штаб команды позволил ему отдохнуть перед важными матчами сезона. При этом вратарь заявил, что пока говорить о подготовке к Суперфиналу Кубка России с ЦСКА не стоит, так как «быки» только что провели игру с «Ростовом».

«Если вы заметили, многие ребята пропускали в последнее время матчи. И причиной было именно то, что тяжёлый график», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 27 мая против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.