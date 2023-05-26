Карсаков: Ничья с «Краснодаром» будет успехом для ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался перед матчем 29-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Краснодаром».

«Краснодар» сейчас набрал ход, поэтому для ЦСКА это будет трудный матч. Главное, чтобы игра со «Спартаком» не подкосила команду. Я думаю, если «армейцы» сыграют вничью с «Краснодаром» — это будет успехом», — приводит слова Карсакова «Чемпионат».

На данный момент подопечные Владимира Федотова занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. «Краснодар» с 46 очками идет на шестой строчке.

Матч «Краснодар» - ЦСКА состоится 27 мая в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.