Врач ЦСКА рассказал, почему Карраскаль не попал в заявку на матч против «Краснодара»

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему полузащитник Хорхе Карраскаль не попал в заявку на матч 29-го тура РПЛ против «Краснодара».

«У Хорхе были проблемы со здоровьем. Было принято оставить его в Москве, где он проходит лечение.

Отмечу, что команда вылетела в Сочи (оттуда поехали в Краснодар) утром 25 мая и именно в это число, у Хорхе Карраскаля был день рождения, а решение, что он не поедет, было принято за несколько дней, из-за повреждения, - приводит слова Безуглова пресс-служба столичного клуба.

Поединок между «Краснодаром» и ЦСКА начнётся в 19:00 по московскому времени.