Нападающий «Краснодара» Кордоба вспомнил о том, как забивал «Баварии»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, ранее выступавший в Германии, вспомнил о своём голе в ворота «Баварии».

«Один раз мне в составе «Майнца» удалось обыграть их на «Альянц Арене». Тогда «Баварию» ещё тренировал сам Пеп Гвардиола, а я забил один из голов, и мы выиграли 2:1», — приводит слова Кордобы Sport24.

Кроме того, колумбийский форвард отметил, что он забивал «Баварии» в составах трёх разных клубов — «Майнца», «Кёльна» и «Герты». По словам Кордобы, забивать в ворота немецкого гранда — это прекрасное чувство.

Кордоба защищает цвета «Краснодара» с лета 2021 года. В текущем сезоне в футболке российского клуба нападающий провёл 35 матчей, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.