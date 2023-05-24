Тошич уверен, что ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший нападающий ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о перспективах «красно-синих» в новом сезоне чемпионата России.

«ЦСКА пора возвращать себе статус сильнейшего клуба России. В этом сезоне уже есть выход в финал Кубка России. Надо обязательно завоевывать долгожданный трофей. У команды видны чемпионские амбиции», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Футболист считает, что в следующем сезоне ЦСКА сможет навязать борьбу «Зениту» за золотые медали в РПЛ.

После 28 туров подопечные Владимира Федотова занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.

В финале Кубка России ЦСКА встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 11 июня в «Лужниках».