Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кордоба — о Месси и Роналду: «Сначала сложилось ощущение, что они инопланетяне»

22 Мая 2023 • 09:49 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Футболист «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об игре против португальского нападающего Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

Напомним, в период с 2013 по 2015 год Кордоба выступал в чемпионате Испании за «Эспаньол» и «Гранаду». В это же время Роналду с Месси защищали цвета мадридского «Реала» и «Барселоны» соответственно.

«Роналду с Месси действительно инопланетяне? Когда играл в первый раз против каждого из них, то сложилось такое ощущение. Но со временем приходит понимание: ты и они — обычные футболисты, которые каждый день борются за результат», — цитирует Кордобу Sport24.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В текущем сезоне 30-летний колумбиец провёл в составе «быков» 35 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Криштиану Роналду Лионель Месси Джон Кордоба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
10:02 · Россия. Премьер-лига
Каррера сообщил о готовности вернуться в Россию
09:49 · Россия. Премьер-лига
Кордоба — о Месси и Роналду: «Сначала сложилось ощущение, что они инопланетяне»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Если честно, не понял решения Карасёва»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал, почему пропустил игру с «Ростовом»
09:30 · Россия. Премьер-лига
«Нельзя назвать адекватным»: Масалитин высказался о Соболеве
09:24 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Спартак» постоянно тянут судьи - это невыносимо»
09:17 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о будущем Эджуке
09:15 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Тема с отъездом в Европу сейчас закрыта»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Карасёв провалил матч и забрал очки у ЦСКА»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Быстров назвал форварда «Спартака» Соболева главным клоуном дерби
08:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обратился к фанатам после победы над ЦСКА 1
07:23 · Россия. Премьер-лига
Бальде прокомментировал победу «Спартака» в дерби
07:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов оценил шансы «Пари НН» выбраться из зоны стыковых матчей
07:04 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Спартак» должен стараться занять второе место»
00:35 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» ищет замену Клаудиньо эксклюзив
Все новости
Рекомендуем