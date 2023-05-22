Кордоба — о Месси и Роналду: «Сначала сложилось ощущение, что они инопланетяне»

Футболист «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об игре против португальского нападающего Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

Напомним, в период с 2013 по 2015 год Кордоба выступал в чемпионате Испании за «Эспаньол» и «Гранаду». В это же время Роналду с Месси защищали цвета мадридского «Реала» и «Барселоны» соответственно.

«Роналду с Месси действительно инопланетяне? Когда играл в первый раз против каждого из них, то сложилось такое ощущение. Но со временем приходит понимание: ты и они — обычные футболисты, которые каждый день борются за результат», — цитирует Кордобу Sport24.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В текущем сезоне 30-летний колумбиец провёл в составе «быков» 35 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.