Чанов: «ЦСКА нужны очки в матче с «Краснодаром»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о своих ожиданиях от матча 29-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Краснодаром».

«В матче с «Краснодаром» ЦСКА нужны очки. Всегда ждешь максимума от команды, поэтому не хотелось бы обмануться в ожиданиях. Повлияет ли поражение от «Спартака» на психологическое состояние команды? Здесь может сработать и наоборот», — приводит слова Чанова «Чемпионат».

Матч «Краснодар» - ЦСКА состоится завтра, 27 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.