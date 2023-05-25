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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «У ЦСКА налаженная схема, кардинальных изменений в матче с «Краснодаром» не будет»

25 Мая 2023 • 16:59 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
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27.05 19:00

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

По мнению специалиста, в предстоящей встрече главный тренер «армейцев» Владимир Федотов не станет отходить от своей привычной тактики и сделает минимум изменений в составе по сравнению с предыдущими матчами.

«У ЦСКА налаженная схема, с которой команда уверенно идёт к серебряным медалям. Что касается изменений, то можно ожидать появления в стартовом составе Бактиёра Зайнутдинова на месте Хесуса Медины. А так у Федотова всё отлажено», — приводит слова Непомнящего RT.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в субботу, 27 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Валерий Непомнящий
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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