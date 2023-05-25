Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от гонки за медали в РПЛ.

«Матч ЦСКА и «Спартака» был важным. Если бы ЦСКА победил, то по факту второе место было бы уже точно у них. Скажу честно, я не вижу особой принципиальности: второе место, третье или четвертое. Да, дают медали. Но еврокубковой зоны сейчас нет, поэтому смысла гораздо меньше. Хотя для болельщиков, конечно, разница есть, да и для самих футболистов. Говорили, что «Ростов» фаворит, но вот они уже и на четвёртом месте. Пока сложно сказать, как всё закончится, ещё два тура всё-таки. Сложно давать прогнозы, потому что ещё много зависит от неожиданностей во время игры, в том числе и от судейских ошибок. Единственный прогноз, в котором никто не сомневался, был в начале чемпионата: «Зенит» выиграет лигу», - сказал Мостовой.

Московскому «Спартаку» в 29-м и 30-м турах РПЛ предстоит сыграть с «Пари НН» дома и «Крыльями Советов» на выезде, ЦСКА отправится в гости к «Краснодару», а после примет «Ростов».

Ранее своими мыслями о развязке последних двух туров сезона Премьер-лиги поделился Валерий Масалитин.