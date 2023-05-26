Таранов: «У меня есть регалии в ЦСКА, но я даже на 60 процентов не чувствую себя причастным к этим успехам»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов рассказал о своём уходе из московского клуба в конце 2007 года.

По словам футболиста, основной причиной его ухода стало отсутствие игровой практики в составе «армейцев». Напомним, в январе 2008 года Таранов перешёл в самарские «Крылья Советов», за которые впоследствии выступал на протяжении десяти лет.

«Если нет практики и нет удовольствия, то и мотивации что-то доказывать тоже нет. У меня есть регалии, звания в ЦСКА, но я даже на 60 процентов не чувствую себя причастным к этим успехам. В тот момент мне позвонил Слуцкий, позвал в «Крылья». А это всегда подкупает — когда тренер сам зовёт в клуб», — цитирует Таранова Sport24.

За ЦСКА Таранов провёл в общей сложности 44 матча и забил один гол. В составе «армейцев» защитник успел по два раза выиграть чемпионат и Кубок России. Футболист завершил игровую карьеру в начале 2022 года.