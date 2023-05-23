Руслан Нигматуллин: «Уверен, Роше отменят красную карточку»

Руслан Нигматуллин полагает, что защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше отменят красную карточку. Её он, напомним, получил в дерби против «Спартака» (1:2), когда повторил специально для арбитра встречи Сергея Карасёва неприличный жест, который ему показал Александр Соболев.

«Просто арбитры неправильно поняли его действия, к этому привело незнание русского языка со стороны бразильца. Уверен, красную карточку ему отменят», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее о спорном решении Карасёва высказался экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин, который также полагает, что удаления в данном случае быть не должно.