Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничью в матче «Краснодар» - ЦСКА.

- Как вам игра?

- Я не ожидал от «армейцев» такой безобразной игры. То ли они перенервничали, то ли их перенастроили очень сильно, что они вышли какие-то деревянные. Каждый думал только о себе. Никакой командной игры не получилось. Каждый старался выпендриться в этой встрече, чтобы на него обратили внимание, что он самый лучший. Так не бывает. Когда нет коллективной игры – это все. Игра ломается. Тем более полчаса ЦСКА был в большинстве. Нужно было приложить максимум усилий и атаковать флангами. А «армейцы» пытались пробиться через центр. А там много народу.

- Может, после дерби со «Спартаком» ЦСКА так расстроился?

- Это быстро забывается. Просто сегодня гости вышел перенастроенными, перегорели. Второе место было уже в кармане. Если они сегодня выиграли бы, то опережали бы «Спартак», даже если он бы победил завтра «Пари НН». А теперь «армейцы» усложнили себе задачу. Если «Спартак» выиграет, а это будет сто процентов, то он обойдет ЦСКА. Не думаю, что команда Абаскаля упустит такой шанс.

- Но нижегородцы бьются за выживание в РПЛ. Игра не будет легкой для «Спартака».

- Если они приложат максимум усилий, то возьмут три очка. Тем более есть возможность ухватиться за второе место. Так что завтра они будут рвать и метать. В общем, ЦСКА придется выкарабкиваться. Последняя игра с «Ростовом». Там тоже не будет легко. «Ростов» может выиграть завтра у «Ахмата», и будет сопротивляться «армейцам». Так что ЦСКА может отлететь на третье или даже четвертое место. В общем, команда Федотова упустила свою возможность.

- Возвращаясь к сегодняшнему матчу, как удаление у «Краснодара» повлияло на игру?

- Там была накладка, а не удар. Можно было дать желтую карточку. Если бы нога была опорная – было бы опасно. А так на весу получилась обыкновенная накладка.

- То есть для вас это не удаление Литвинова?

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- Нет, конечно.

- «Краснодар» по игре больше понравился?

- Да. У ЦСКА не было коллективной игры, ребята перегорели. Это сто процентов.

- Но у гостей были отличные моменты. Взять хотя бы эпизод в конце встречи, когда Агкацев невероятным сейвом спас свою команду.

- Конечно. Была пара хороших моментов – когда они в штангу попали в первом тайме, например. Забей этот мяч, и ковырялся бы потом «Краснодар».

- Агкацев - лучший игрок встречи?

- Для меня да. Он отстоял очень грамотно. Ничего лишнего не делал. Все острые моменты ликвидировал. Молодой парень сыграл очень грамотно. Команда даже не заметила потери Сафонова, который, кстати, мне никогда не нравился. Какой-то нервный и пижонистый.

- Этот матч был репетицией Суперфинала Кубка России. Какие теперь у вас мысли по предстоящей игре?

- Теперь «Краснодар» приобрел уверенность. Ребята там интересные. Особенно легионеры. Все бегущие, с хорошей техникой, видят поляну. Ивич научил их играть в хороший футбол. Поперек и назад они не действуют. Так что на Кубок будет более серьезная игра у «Краснодара». Он будет фаворитом. «Быки» почувствовали уверенность, что они могут играть с «армейцами» на хорошем уровне. Они уже не будут никого стесняться.

Елена Григорьевская