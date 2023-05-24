Гришин: «Спартак» — не помеха ЦСКА в борьбе за серебро

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о борьбе за серебро в РПЛ между «армейцами» и «Спартаком».

«В борьбе за второе место все зависит от ЦСКА, «Спартак» им не помеха. Но «армейцам» предстоит сложный выезд в «Краснодар», там все будет решаться. Даже с «Ростовом» может быть полегче, они не в самой лучшей форме», — цитирует Гришина Metaratings.

При этом эксперт считает, что у «Спартака» тоже будут тяжелые игры, ведь «Пари НН» и «Крылья Советов» ведут борьбу за выживание, к тому же последнюю встречу «красно-белые» проведут на выезде.

После 28 туров ЦСКА занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Команда Гильермо Абаскаля идет на третьей строчке, отставая от «красно-синих» на один балл.