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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Спартак» — не помеха ЦСКА в борьбе за серебро

24 Мая 2023 • 20:22 Комментировать
Краснодар
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ЦСКА Москва
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27.05 19:00

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о борьбе за серебро в РПЛ между «армейцами» и «Спартаком».

«В борьбе за второе место все зависит от ЦСКА, «Спартак» им не помеха. Но «армейцам» предстоит сложный выезд в «Краснодар», там все будет решаться. Даже с «Ростовом» может быть полегче, они не в самой лучшей форме», — цитирует Гришина Metaratings.

При этом эксперт считает, что у «Спартака» тоже будут тяжелые игры, ведь «Пари НН» и «Крылья Советов» ведут борьбу за выживание, к тому же последнюю встречу «красно-белые» проведут на выезде.

После 28 туров ЦСКА занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Команда Гильермо Абаскаля идет на третьей строчке, отставая от «красно-синих» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Гришин
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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