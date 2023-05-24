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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Точных сроков возвращения Кайо сейчас нет»

24 Мая 2023 • 11:33 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, сообщил, что точные сроки восстановления бразильца от травмы пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Кайо выбыл до конца текущего сезона и рискует пропустить Суперфинал Кубка России против ЦСКА.

«Сейчас точных сроков возвращения Кайо нет. Мы ждём повторных результатов обследования, чтобы получить больше деталей», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе южан 28 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

После 28 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 27 мая против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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