Агент: «Точных сроков возвращения Кайо сейчас нет»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, сообщил, что точные сроки восстановления бразильца от травмы пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Кайо выбыл до конца текущего сезона и рискует пропустить Суперфинал Кубка России против ЦСКА.

«Сейчас точных сроков возвращения Кайо нет. Мы ждём повторных результатов обследования, чтобы получить больше деталей», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе южан 28 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

После 28 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 27 мая против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.