Федотов признал наличие проблем с игрой

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (0:0).

- Учитывая то, как складывалась игра, насколько справедливой вам кажется результат?

- Всегда понимали, что «Краснодар» - хорошая, играющая команда, очень быстрая, во-первых, команда. Было непросто, но в целом в равных составах справлялись. Только со своей игрой, в переходных фазах мы выбегали, но не доигрывали не один эпизод. И в первом тайме там были моменты. Когда Федя бил в ворота и не попал, когда Ваня выходил, нужно было там наиграть, в передачу сыграть похитрее. С этим проблемы, с игрой. Соперник очень хорошо давил и прессинговал, не давал нам свободно дышать. Погода, поле специфическое. Всё это наложило отпечаток. То, что когда остались в большинстве, поаплодируем голкиперу, который выручил свою команду.