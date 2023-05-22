Кордоба: «Не знаю, буду ли готов к матчу против ЦСКА»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал свою травму, полученную в матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

Колумбиец сообщил, что чувствует себя хорошо, при этом отметив, что его участие в следующем матче «быков» против ЦСКА находится под вопросом.

«Всё хорошо, это небольшое повреждение. Скоро вернусь на поле. Не знаю, буду ли готов к следующему матчу против ЦСКА. Посмотрим», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 27 мая на домашней арене южан. Начало — в 19:00 по московскому времени.

В текущем розыгрыше чемпионата России 30-летний Кордоба провёл 22 матча, в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.