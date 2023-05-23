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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин высказался о борьбе за серебро в РПЛ

23 Мая 2023 • 15:51 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин дал комментарий насчёт борьбы за второе место в чемпионате России.

После поражения от «Спартака» (1:2) ЦСКА остаётся на втором месте в таблице. При этом «армейцы» опережают «красно-белых» всего лишь на один зачётный балл (54 против 53). Четвёртый «Ростов», в свою очередь, имеет в своей копилке 50 очков.

«Не могу сказать, что ЦСКА однозначный фаворит в борьбе за серебро, ведь впереди тяжёлые игры с «Ростовом» и «Краснодаром» это сильные соперники. Если смотреть на таблицу, то всё в их руках, но концовка будет очень жаркой», - сказал Алдонин, чьи слова приводит ТАСС.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 27 мая, - против «Краснодара» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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