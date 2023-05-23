Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лапочкин уверен, что Карасёв ошибся, удалив Рошу в московском дерби

23 Мая 2023 • 21:29 Комментировать (1)
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал скандальный эпизод с участием Александра Соболева, нападающего «Спартака» и игрока обороны ЦСКА Виллиана Роши. Напомним, что Соболев в московском дерби в минувшие выходные показал Роше неприличный жест и был удалён с поля. Рошу удалили за то, что он повторил этот жест, пытаясь объяснить произошедшее.

«Соболев спровоцировал Рошу, защитник пытался объяснить это судье. Полагаю, удаление произошло по ошибке, так как игрок ЦСКА продемонстрировал жест, объясняя его судье и показывая в сторону Соболева», - заявил Лапочкин «Матч ТВ», добавляя, что защитник армейцев точно не демонстрировал его в сторону трибун.

Напомним, что ранее в ЭСК РФС высказались о двух решениях Сергея Карасёва, которые те принял в дерби, в положительном ключе.

 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв Сергей Лапочкин Александр Соболев Виллиан Роша
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
23 Мая 2023 в 22:06
Сергей, если это жест оскорбительный то и не надо его повторять, а Роша сделал это даже дважды. Так, что удаление справедливо...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
22:47 · Россия. Премьер-лига
Бышовец советует Семаку попробовать себя в чемпионате Португалии
22:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» рассказал, что команде сказали болельщики после вылета из РПЛ
22:16 · Россия. Первая лига
Названа лучшая команда весны в Первой лиге
22:10 · Россия. Первая лига
Ибрагимов прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ
22:08 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» заявили, что не планируют сильно менять состав после выхода в РПЛ
21:48 · Россия. Премьер-лига
21 клуб получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне
21:38 · Россия. Первая лига
«Алании» и ещё трём клубам Первой лиги отказали в лицензии для участия в РПЛ
21:29 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин уверен, что Карасёв ошибся, удалив Рошу в московском дерби 1
21:19 · Россия. Премьер-лига
«Факел» получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон
21:11 · Россия. Премьер-лига
Камоцци уверен, что Сперцяна ждёт отличное будущее в Европе
21:09 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Непонятно, какие сдвиги у Соболева в голове»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» рассказал, что изменилось в команде при Евсееве
20:48 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Хотелось бы, чтобы Лунёв продолжил играть»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Ежегодный Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдет 22 июня
20:34 · Россия. Премьер-лига
Шалимов — об удалении Соболева: Красная — это перебор, не надо из-за глупости игрока ломать игру 1
Все новости
Рекомендуем