Лапочкин уверен, что Карасёв ошибся, удалив Рошу в московском дерби

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал скандальный эпизод с участием Александра Соболева, нападающего «Спартака» и игрока обороны ЦСКА Виллиана Роши. Напомним, что Соболев в московском дерби в минувшие выходные показал Роше неприличный жест и был удалён с поля. Рошу удалили за то, что он повторил этот жест, пытаясь объяснить произошедшее.

«Соболев спровоцировал Рошу, защитник пытался объяснить это судье. Полагаю, удаление произошло по ошибке, так как игрок ЦСКА продемонстрировал жест, объясняя его судье и показывая в сторону Соболева», - заявил Лапочкин «Матч ТВ», добавляя, что защитник армейцев точно не демонстрировал его в сторону трибун.

Напомним, что ранее в ЭСК РФС высказались о двух решениях Сергея Карасёва, которые те принял в дерби, в положительном ключе.