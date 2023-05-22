Олусегун заявил, что ничего не знает о своём уходе из «Краснодара»

Олакунле Олусегун, молодой форвард «Краснодара» прокомментировал слухи о своём будущем. Ранее появились новости о том, что нападающий может покинуть «быков».

«Я ничего не знаю о своём уходе из команды, меня всё устраивает в Краснодаре. Полностью сфокусирован на своей команде, на том, чтобы помочь ей в оставшихся играх», - рассказал Олусегун «РБ Спорт», добавив, что его агент может знать чуть больше о его дальнейшей карьере.

Напомним, ранее агент игрока сообщил, что сторона игрока ведёт переговоры с несколькими клубами из Европы.

В 29 официальных матчах текущего сезона во всех турнирах нигериец отличился пятью голами и двумя ассистами.