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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин по-прежнему считает ЦСКА фаворитом борьбы за серебро РПЛ эксклюзив

25 Мая 2023 • 00:11 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
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27.05 19:00

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящей борьбы за медали в РПЛ.

«В борьбе за вторую строчку у ЦСКА ситуация получше, чем у «Спартака». «Армейцы» сейчас зависят только от себя, а вот «Спартак» и от себя, и от ЦСКА. При прочих равных на втором месте окажется ЦСКА. Так что сейчас ситуация такая, что в борьбе за серебро всё в руках и ногах у ЦСКА», - рассуждает эксперт.

Отметим, что в 28-м туре чемпионата России из первой тройки команд вылетел ещё один претендент на медали – «Ростов».

«Мне обидно за них, бились, а всё сломал тот случай в матче со «Спартаком» (1:1). Игроки молодые, возможно, стали переживать. У них пошли отрицательные эмоции. А так они по ходу сезона смотрелись хорошо. Но Карпин - тренер-победитель, он будет мотивировать игроков и просто так не уступит медали. У них играют только россияне, и это огромный плюс. С таким бюджетом они бьются за медали, это ещё один плюс. А так да, сейчас к медалям ближе ЦСКА и «Спартак», - добавил Масалитин.

В рамках 29 тура Премьер-лиги «Спартак» дома примет «Пари НН», а ЦСКА проведёт репетицию Суперфинала Кубка России в гостях у «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Валерий Масалитин
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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