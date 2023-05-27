Помазун не хочет возвращаться в ЦСКА

Голкипер «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, высказался о своём будущем.

Врарать отметил, что после окончания сезона пройдут переговоры с руководством, и надеется, что к началу сборов всё будет определенно.

«Я в «Урале» уже три года, ко мне все хорошо относятся, тренерский штаб доверяет. Для меня главное — играть, а в ЦСКА с практикой сложно, пока есть Игорь Акинфеев», - приводит слова Помазуна «Риа Новости».

Напомним, что контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне он принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых пропустил 55 мячей и семь раз оставил ворота в неприкосновенности.