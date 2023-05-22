Сперцян: «Тема с отъездом в Европу сейчас закрыта»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что 22-летний армянин может продолжить карьеру в Европе. Однако, по словам самого Сперцяна, сейчас эта тема закрыта. Футболист отметил, что в данный момент времени он полностью сконцентрирован на выступлениях за «Краснодар» и не обсуждает с агентом возможное продолжение карьеры в другом клубе.

«У нас впереди важные игры. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 38 матчей, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.