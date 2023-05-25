Таранов заявил, что в Бразилии собаку проще научить играть, чем некоторых наших футболистов

Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о разнице между Россией и Бразилией в футбольном плане.

«Мы общались с бразильцами из ЦСКА: они у себя тоже немало бегали. У них по три игры в неделю было, у нас — одна-две. Да и страна ведь там футбольная: на каждом углу играют, собаку там проще научить, чем некоторых наших футболистов», — приводит слова Таранова портал Sport24.

После 28 туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 54 набранных очка. В оставшихся турах «армейцам» предстоит сыграть с «Краснодаром» (27 мая) и «Ростовом» (3 июня).