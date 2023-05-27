Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничью в матче «Краснодар» - ЦСКА.

- Как вам игра?

- Меня несколько разочаровали «армейцы». Им сейчас нужны победы, а сегодня не получилось. В первом тайме «Краснодар» имел большое преимущество. А во втором - в связи с удалением ЦСКА выровнял игру и получил некоторое преимущество. В том числе и по моментам. У ворот Акинфеева почти ничего не создавалось. Но меня удивила тяжелая игра «армейцев». Понятно, что хозяева не давали москвичам играть так, как они хотели. Они прессинговали гостей, в скорости выигрывали, накрывали. Но мне показалось, что сами «армейцы» сыграли ниже своего уровня.

- Может быть, поражение от «Спартака» так расстроило футболистов ЦСКА?

- Да, это подразумевалось. Эмоции, которые они выплеснули в той игре, плюс отсутствие результата, много значат. Но прошло уже достаточно времени, можно было бы и восстановиться. Хотя восстанавливать психологию сложнее всего.

- Есть ли на ЦСКА особое давление в связи с тем, что идет серьезная борьба за второе место, плюс впереди финал Кубка России?

- Конечно. Тем более, команда не имеет опыта дожимать соперников. Борьба сейчас идет на два фронта. Давно у ЦСКА не было трофея и серебряных медалей. В этом и заключается сложность. Идет большое внутреннее давление.

- Удаление Литвинова перевернуло игру, как вам показалось?

- В каком-то смысле, да. Постепенно «армейцы» взяли игру под контроль, но этого все равно оказалось не достаточно. Уже не хватало свежести. Так что результат справедливый.

- Была ли красная карточка у Литвинова на Зделаре? Показалось, что нога у «армейца» была не вопоре.

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- Это спасло Зделара от серьезной травмы. Краснодарец высоко поднял ногу, и если бы нога «армейца» находилась в опорном положении, мог быть и перелом.

- То есть вы согласны с удалением?

- Сейчас я не знаю, как трактуются правила, но это было близко к красной карточке.

- Агкацев - лучший игрок матча?

- Конечно.

- Какие у ЦСКА перспективы занять второе место после такого результата?

- Сложно просчитать перспективы.

- Этот матч был репетицией Суперфинала Кубка России. Какие теперь у вас мысли по этому матчу?

- Мне кажется, в финальном матче все будет по-другому. Кубок есть Кубок, плюс игра пройдет в Москве. Но шансы все равно равны, потому что сейчас «Краснодар» на ходу. Мне понравилась сегодня эта команда. Да и не только сегодня. Я смотрел последние четыре-пять матчей «быков». Они молодцы.

Елена Григорьевская