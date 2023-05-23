Британский журналист: «Чалов? В России много талантливых футболистов»

Английский журналист Низар Кинселла ответил на вопрос о возможном переезде в АПЛ форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Раньше Чалов был моложе и котировался выше на трансферном рынке. К тому же, у Фёдора агент из Англии, что могло бы помочь в переходе. Но сейчас тяжело сказать, когда улучшится ситуация для российских игроков. В России действительно есть много талантливых футболистов», — приводит слова Кинселлы Metaratings.

По мнению эксперта, российским игрокам лучше переходить в другие европейские лиги, а уже оттуда у них больше шансов попасть в АПЛ.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провел 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 10 миллионов евро.