Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Британский журналист: «Чалов? В России много талантливых футболистов»

23 Мая 2023 • 19:30 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Английский журналист Низар Кинселла ответил на вопрос о возможном переезде в АПЛ форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Раньше Чалов был моложе и котировался выше на трансферном рынке. К тому же, у Фёдора агент из Англии, что могло бы помочь в переходе. Но сейчас тяжело сказать, когда улучшится ситуация для российских игроков. В России действительно есть много талантливых футболистов», — приводит слова Кинселлы Metaratings.

По мнению эксперта, российским игрокам лучше переходить в другие европейские лиги, а уже оттуда у них больше шансов попасть в АПЛ.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провел 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 10 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Низар Кинселла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
20:05 · Россия. Премьер-лига
40-летний Кашчелан завершит игровую карьеру в конце сезона
20:04 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Шестое подряд чемпионство «Зенита» видится наиболее вероятным исходом»
19:58 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на претензии «Спартака» к Роше
19:56 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «На всех наших выездах нам казалось, что мы играем дома»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: Возможно, у Карпукаса есть предложение от «Зенита»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Соболев посетит заседание КДК с юристом 1
19:36 · Россия. Премьер-лига
Чанов – о Помазуне: «Ему просто необходимо продолжать играть в таком возрасте»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Британский журналист: «Чалов? В России много талантливых футболистов»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Англии не верит в трансфер Захаряна в «Челси»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Камоцци не верит, что Спаллетти вернётся в РПЛ
19:00 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Химок» рассказал, что изменилось в клубе после прихода Талалаева
18:54 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Зенит» рвал, чтобы не проиграть «Оренбургу»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Перуанский форвард «Торпедо» Рейна готов играть в Первой лиге
18:40 · Россия. Премьер-лига
Егор Пруцев стал гражданином Сербии
18:38 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Локомотиву» не хватает Дзюбы
Все новости
Рекомендуем