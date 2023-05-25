Лихачёв назвал решающий матч в борьбе за серебро РПЛ

Московские ЦСКА и «Спартак» за два тура до финиша текущего сезона являются главными претендентами на серебро РПЛ. Шансы команд примерно равны, армейцы лишь на очко опережают «красно-белых» в турнирной таблице.

Заслуженный тренер России Михаил Лихачёв назвал игру, которая, по его мнению, определит серебряного призёра чемпионата России.

«Ключевым фактором будет то, как армейцы проведут матч ближайшего тура с «Краснодаром», это и определит их возможность занять второе место», - цитирует Лихачёва «Матч ТВ».

Напомним, что битва «Краснодара» и ЦСКА в рамках 29 тура будет ещё и разминкой перед Суперфиналом Кубка России, в котором эти команды также встретятся друг с другом 11 июня.

«Спартак» же в предпоследнем туре РПЛ встретится с нижегородским «Пари НН», этот клуб идёт на 14-м месте в турнирной таблице.