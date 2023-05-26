Олусегун: «Это правда, что ведётся работа над моим трансфером в другой клуб»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своём будущем.

Ранее агент Олусегуна сообщал, что в настоящий момент сторона футболиста обсуждает потенциальный переход 21-летнего нигерийца с несколькими европейскими клубами. Нападающий подтвердил данную информацию, отметив при этом, что сам он сейчас полностью сосредоточен на выступлениях за «Краснодар».

«Да, это правда, что ведётся работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше сказать ничего не могу. Сейчас мой фокус — «Краснодар», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Олусегун провёл за «Краснодар» 29 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего, чей контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года, в 1,7 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 27 мая, против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.