Агент Олусегуна: «Мы ведём переговоры с несколькими европейскими клубами»

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, с большой долей вероятности нигерийский футболист покинет свой нынешний клуб ближайшим летом. Сторона Олусегуна намерена сделать всё возможное для того, чтобы переход нападающего в европейский клуб состоялся.

«Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими европейскими клубами», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Олусегун провёл за «Краснодар» 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 1,7 миллиона евро.