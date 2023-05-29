Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между ЦСКА и «Краснодаром».

«Я говорил, что ЦСКА может потерять очки. Это репетиция Суперфинала Кубка. Болельщики «Краснодару» помогли на домашнем стадионе. В принципе, «быки» неплохо смотрятся последнее время. Игра у них идет, видно, что команда и тренерский штаб заодно. На следующий год «Краснодар» должен ставить более высокие цели. У них хороший подбор игроков.

Не скажу, что «Краснодар» поставил подножку ЦСКА в ситуации с борьбой за медали. Подножку ЦСКА поставили Карасёв и бригада. Когда они дали красную Роше в матче со «Спартаком», вот тогда и поставили подножку ЦСКА. Да, карточку отменили, но результат-то остался. А по идее в той игре уже все могло решиться в пользу «армейцев», - сказал Мостовой.