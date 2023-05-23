Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слова агента Эвандро Феррейра, представляющего интересы нападающего «Спорт Ресифе» Вагнера Лава, о возможном возвращении в «армейский» клуб.

«Бабаев решает, сможет ли он вернуться или нет. Мне-то какая разница? Мне всё равно вернётся он или нет. Мне неинтересно», — сказал Кузнецов.

21 мая, агент Эвандро Феррейра сообщил, что работает над тем, чтобы 38-летний Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА.

Бразильский футболист в настоящее время защищает цвета «Спорт Ресифе». За команду он выступает с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Вагнер провёл 31 игру за клуб, в которых забил 15 мячей и отметился пятью результативными передачами.