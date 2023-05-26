Корнаухов: «Самая главная мотивация для ЦСКА — завоевать серебряные медали»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся в гостях с «Краснодаром».

По мнению эксперта, поражение от «Спартака» в недавнем дерби никак не скажется на психологическом состоянии футболистов ЦСКА. Корнаухов отметил, что главная мотивация для «армейцев» сейчас — это борьба за серебряные медали.

«Надеюсь, что ЦСКА победит и сделает это красиво. Поражение в дерби должно больше разозлить ЦСКА? Нет, я не думаю. Самая главная мотивация для «армейцев» — завоевать серебряные медали чемпионата», — цитирует Корнаухова «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится завтра, 27 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.