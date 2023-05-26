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Агент сообщил, что Гюнтер может перейти в «Краснодар»

26 Мая 2023 • 15:36 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
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27.05 19:00

Эрсин Акан, агент защитника «Сампдории» Корая Гюнтера, высказался о возможном переходе 28-летнего немца в российский клуб.

«Гюнтер всё ещё может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идёт речь? О «Краснодаре», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к Гюнтеру проявляют московские ЦСКА и «Спартак».

Отметим, что за «Сампдорию» защитник выступает на правах аренды, а принадлежит он «Вероне». В текущем сезоне за два этих клуба Гюнтер провёл в общей сложности 23 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает немецкого футболиста в 4,5 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Сампдория Краснодар Эрсин Акан Корай Гюнтер
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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