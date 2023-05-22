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Колыванов: «Игра с «Краснодаром» станет решающей для ЦСКА в борьбе за второе место» эксклюзив

22 Мая 2023 • 16:14 Комментировать (1)
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о медальной гонке.

- Как думаете, кто завоюет второе место?

- После вчерашней победы над ЦСКА появились шансы у «Спартака». Но у «армейцев» все равно на одно очко больше.

- У ЦСКА впереди разыгравшийся «Краснодар» и поблекший «Ростов». Именно игра с «быками» станет решающей, потому что от «Ростова» сейчас серьезной конкуренции ждать не приходится в свете последних результатов?

- Ростовчане неудачно провели последние три тура, все матчи проиграли. Им будет сложно побороться за тройку. Хотя шансы еще остаются, и пока они есть, можно попробовать. А у «Спартака» сейчас эмоциональный подъем.

- График у «красно-белых» не такой сложный, на первый взгляд: «Пари НН» дома и «Крылья Советов» на выезде. Или это обманчивое впечатление, что будет легче, чем ЦСКА?

- Выглядит график действительно полегче, чем у команды Федотова. «Краснодар» сейчас разыгрался, набрал хороший ход, в последнем туре обыграл «Ростов» 3:0. Поэтому «армейцам» будет тяжелее. Да, у «Спартака» будет две команды, которые борются за выживание. Но все равно уровень москвичей выше. Если «красно-белые» выйдут на поле с полной мобилизацией, с ними непросто будет играть, Понятно, что самарцы после вчерашней победы над «Уралом» чуть улучшили свое положение. А у «Пари НН» действительно ситуация непростая и неоднозначная.

- Если возвращаться к ЦСКА, для него ключевая игра будет все-таки с «Краснодаром»?

- Конечно. Хотя «Ростов» играет неплохо. Просто ему не везет. Не забивает свои моменты.

- Но в обороне команда допускает большие ляпы.

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- Есть такое. Наверное, последние результаты связаны с психологией. Осталось совсем немного до финиша, вот и не выдержали ребята. Все-таки там много молодежи играет. Опыта не хватило. Им кровь из носа нужно было набирать очки, и это давило.

- Ростовчан уже и «Ахмат» подпирает. А им в следующем туре играть между собой. Какой будет результат этого матча, как думаете?

- «Ахмат» уверенно проводит последние встречи. Вполне возможно, он возьмет три очка во встрече с «Ростовом» и по итогам обойдет южан, если приложит усилия. У ребят там хорошее настроение. Моральное состояние игроков лучше, чем в «Ростове». Да и по подбору футболистов качественный состав.

- Как бы вы распределили итоговые места в таблице со второго по пятое, учитывая сегодняшнее положение дел?

- ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Ахмат». Все-таки команда Карпина достойна четвертого места, если брать чемпионат в целом. Все думали, что южане будут вторыми, но концовка сезона им не удалась.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Краснодар Игорь Колыванов Ахмат
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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22 Мая 2023 в 16:37
в принципе все равно какое место, главное кони не смогли в этом сезоне обыграть Спартак!
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