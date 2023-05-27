Ивич: «Мы играли лучше до момента, когда потеряли одного игрока»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (0:0).

- Я слышал сейчас аплодисменты в раздевалке. Как вы оцениваете эту игру. Насколько она удачно сложилась для «Краснодара»?

- На самом деле могло быть лучше, если бы мы остались 11 на 11. Могу сказать, что мы были лучшей командой, создавали шансы. В первой половине владели мячом, в начале второй половины владели мячом. Мы держали мяч и играли лучше до момента, когда потеряли одного игрока. Я очень горжусь своей командой, я ее поздравляю. В этой игре она показала характер команды, который у нас в начале не особо присутствовал. Но сейчас я его увидел и очень рад. Я очень горжусь своими игроками и еще раз их поздравляю.