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Костылев: «Надо назначить хороших руководителей, чтоб они кулак европейцам к морде поставили» эксклюзив

24 Мая 2023 • 21:38 Комментировать (1)
Краснодар
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ЦСКА Москва
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27.05 19:00

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно спортивного руководства страны.

- Порой вы нападаете на футбольных боссов. Что они делают не так?

- У нас была самая лучшая спортивная наука в Европе. Надо назначить хороших руководителей, чтоб они кулак этим европейцам к морде поставили и стали наводить порядок. Были хорошие футболисты, тренеры тоже. Где эти тренеры? Никто не работает. И никого это не волнует! Построили великолепные стадионы к чемпионату мира, теперь на матчи ходит всё меньше и меньше людей. Деньги эти улетели куда попало.

- На стадионы не ходят из-за Fan ID.

- Я года три назад был на «Спартаке». Нам сейчас показывают суррогатный футбол. Группа фанатов просто сидела, отвернувшись от поля, и орала про своё. Балаган какой-то! Главное, чтоб не дрались на стадионах.

- На что надо направить имеющиеся средства?

- Молодёжь развивать, хорошие условия для неё создавать, тренерам молодым деньги нормальные платить. Зарплаты детских тренеров - убожество какое-то. Они на двух работах вынуждены работать. Столько детских талантов, а они все пропадают, в спортивных школах ничему не учат.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Геннадий Костылев
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Мая 2023 в 21:41
Надо назначить хороших руководителей, чтоб они кулак этим европейцам к морде поставили и стали наводить порядок...
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ай с ентава места мона пападробнее.. А-ха-ха-ха! )))
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