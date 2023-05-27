В «Урале» рассказали о будущем вратаря Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем голкипера Ильи Помазуна, который выступает за уральский клуб на правах аренды.

Спортивный деятель отметил, что клуб с удовольствием выкупит вратаря, однако он считает, что ЦСКА не захочет его продавать, так как столичному клубу нужен вратарь.

«Если ЦСКА отпустит его — с удовольствием возьмем его. Конечно, общаемся с ЦСКА, но отложили все до конца сезона», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Помазун после три сезона выступает за «Урал» на правах аренды. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.