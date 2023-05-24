Была ли провокация со стороны Роши: О чём говорят видеозаписи бразильца, трогающего себя за пах

Во вторник «пасхальный» сериал Александра Соболева и Виллиана Роши принял неожиданный оборот. «Спартак» намекал, что бразилец провоцировал россиянина, сам делая тот же жест несколько раз. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Во вторник в ряде телеграм-каналов появились видеозаписи, на которых якобы видна провокация со стороны защитника ЦСКА Виллиана Роши в адрес форварда «Спартака» Александра Соболева. Согласно высказываемому мнению, бразилец как минимум трижды сам трогал себя за пах руками. Собственно, нет сомнений, что Роша действительно это делал. Вопрос скорее заключается в том, была ли это провокация, и стал ли демонстративный жест Соболева именно ответом, или это скорее совпадение, и южноамериканец просто поправлял шорты.

На самом деле, кажется, что специальной провокации со стороны Роши не было. Движения со стороны бразильца были не слишком акцентированными и не были демонстративно направлены в адрес Соболева или какого-либо другого футболиста «красно-белых». Да и делал их Роша в каких-то обычных эпизодах, а не после выигранного единоборства или чего-то в этом роде. Кроме того, будь это провокацией (или считай таковой движения бразильца Соболев), об этом сразу бы сказали после матча.

Тем не менее, всё же надо понимать контекст. Речь идёт о дерби, когда нервы всех игроков на пределе. Роша несколько раз трогает себя за пах и, возможно, что-то говорит на португальском языке. По крайней мере Соболев вполне мог посчитать, что бразилец имел в виду именно что-то такое нелицеприятное. Язык иностранный, соперник, с которым ты борешься, постоянно хватает себя за пах, в общем на подсознательном уровне это могло стать триггером. В этом смысле нельзя сказать, что Роша совсем уж невиновен. ЦСКА в любом случае надо объяснить бразильцу, что такое поведение его не красит.

Тем не менее всё это не снимает никакой вины с Соболева. Даже если была провокация, жест нападающего «красно-белых» в любом случае остается всё таким же отвратительным. Это всё так же не укладывается в рамки мужской борьбы, которую мы бы хотели видеть на футбольном поле. В лучшем случае для «Спартака» Роша просто тоже получит дисквалификацию, но Соболев и сам понесёт наказание.

Более того, если принять во внимание, что была провокация, то эти новости для «Спартака» не самые хорошие. Получается, что Соболев в принципе сам по себе крайне недисциплинированный футболист, что несёт большие риски: оказывается, его довольно легко вывести из себя. На практике это означает, что соперники будут этим заниматься активнее. При этом теперь уже неважно, действительно ли была провокация. Тот факт, что о действиях Роши говорят в этом ракурсе, почти гарантирует, что в будущем Соболева действительно будут заводить, поддевать, надеясь, что он не сдержится. Очевидно, что форварду с этим придётся столкнуться в следующем сезоне.

Самое интересное, как это всё оценил КДК. По их мнению, никакой провокации не было, и теперь мы можем вскоре увидеть «парад» непроизвольных хватаний футболистами себя за пах. Вроде как это будет непроизвольно, но смысл будет очевиден. В общем, «пасхальный» сериал у нас может продолжиться.

С другой стороны, Соболев получил довольно серьёзную дисквалификацию. На самом деле четыре матча – довольно серьёзная санкция за эпизод, где никто не пострадал.

Роман Андреев