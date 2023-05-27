ЦСКА огласил стартовый состав на матч против «Краснодара»

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на матч 29-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

В первых минут на поле выйдет бразильский защитник Виллиан Роша, который избежал дисквалификации по итогам матча со «Спартаком» (1:2).

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный

Запасные: Тороп, Лукин, Набабкин, Агапов, Зайнутдинов, Глебов, Носков, Щенников, Мухин, Кучаев.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.