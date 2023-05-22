В ЦСКА рассказали о будущем Эджуке

Нападающий Чидера Эджуке вряд ли вернется в московский ЦСКА. Об этом заявил генеральный директор столичного клуба Роман Бабаев.

«Думаю, что он вряд ли вернется. Мы на связи с ним и с его агентом. Думаю, что в ближайшее время информация появится», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чидера приостановил контракт с «армейцами» летом прошлого года и перебрался в берлинскую «Герту». В нынешнем сезоне Бундеслиги 25-летний нигерийский нападающий провел 20 поединков, в которых записал на свой счет три результативные передачи.

За два тура до окончания сезона РПЛ ЦСКА занимает второе место.