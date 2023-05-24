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Колыванов: «Я пока не в курсе ситуации с лицензированием «Текстильщика» эксклюзив

24 Мая 2023 • 20:49 Комментировать
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28.05 16:30

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что не знает причин, по которым клуб не получил лицензию РФС-2, которая позволяет принимать участие в в играх Первой лиги.

«Послушайте, я сам не в курсе ситуации с лицензированием клуба, так что не понимаю, о чём идёт разговор. Когда буду что-то знать, тогда смогу что-то рассказать. Завтра или послезавтра будет информация, скорее всего», - сказал Колыванов.

Отметим, что сейчас ивановский клуб располагается на четвёртом месте во Второй лиге (Группа 2). В 19 играх «Текстильщик» набрал 33 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов
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