Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что не знает причин, по которым клуб не получил лицензию РФС-2, которая позволяет принимать участие в в играх Первой лиги.

«Послушайте, я сам не в курсе ситуации с лицензированием клуба, так что не понимаю, о чём идёт разговор. Когда буду что-то знать, тогда смогу что-то рассказать. Завтра или послезавтра будет информация, скорее всего», - сказал Колыванов.

Отметим, что сейчас ивановский клуб располагается на четвёртом месте во Второй лиге (Группа 2). В 19 играх «Текстильщик» набрал 33 очка.